V Kremlu odpověděli na obvinění z otrávení bývalého důstojníka GRU

„Nemohu to komentovat. Jak se říká — nenechalo to na sebe douho čekat. Chápu, že je to těžce přeložitelné do angličtiny, ovšem je to tak."odpověděl na otázku, jak se dívají v Kremlu na komentáře západních médií, týkající účasti ruské strany v tomto případu.

Zdůraznil, že Kreml nemá žádnou informaci o tom, čím se zabýval Skripaľ a čím může být odůvodněna tragédie.

„Víte, jak se dostal na západ, na základě jakých jednání a rozhodnutí. Nebudu to opakovat," dodal mluvčí.

Řekl také, že Moskva je vždy ochotná ke spolupráci ve vyšetřování.

Otrávení Skripaľa

V roce 2006 byl Skripaľ odsouzen v Rusku ke 13 rokům odnětí svobody za špionáž pro Londýn. Pak se po čtyřech letech ocitl ve Velké Británii díky tomu, že dostal milost a byl vyměněn za deset lidí, zatčených v USA.

Bývalý ruský rozvědčík otrávený v Británii měl obavy o svůj život

V předvečer se Skripaľovi a mladé ženě, která ho doprovázela, udělalo špatně na lavičce u obchodního centra v Salisbury. Oba dva ztratili vědomí. Podle údajů médií se 66letý Skripaľ nachází na oddělení intenzívní péče. Jeho 33letá společnice je také v kritickém stavu.

Na místě události byl nalezen neznámý předmět. Dosud se nezjistilo, jaká látka způsobila otrávení.