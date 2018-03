Ženám, které donutili sundat si hidžáb, zaplatí 180 tisíc dolarů

Tří soudní kauzy byly řešeny před federálním soudem Brooklynu. Každá ze tří žen dostane 60 000 dolarů.

Podobný případ se odehrál již v roce 2012, když byla mladá dívka zatčena po rvačce se dvěma dalšími dívkami, které o ní podle jejích slov šířily pomluvy.

© AFP 2018/ Behrouz Mehri Žena, která demonstrovala proti hidžábu, byla obviněna z prostituce

Žena byla dopravena do policejního oddělení, kde ji donutili sundat si hidžáb. Muslimka odmítla, proto ji měli poslat do izolovaného pokoje, kde by policistka měla udělat fotografii pro policejní bázi. Podle pravidel v této místnosti nesmí být muži.

Policie ale nedokázala uspokojit náboženské potřeby dívky. Vysvětlili to tím, že nemají mezi kolegy žádnou ženu a fotoaparát je pevně namontován na určitém místě.

Dívka tvrdila, že důstojník udělal její fotografii bez hidžábu a vyvolal v ní pocit nahoty. Musela stát bez islámského oblečení 20 minut.

Další dvě žaloby byly podány v letech 2015 a 2016. Tehdy byla situace podobná.

Již v březnu 2015 policie vydala nařízení, měnící politiku vůči lidem, kteří nosí pokrývky hlavy. Nyní má být v případě zatčení nabídnuta alternativa, a to fotografování v uzavřené místnosti důstojníkem stejného pohlaví.