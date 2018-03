FEMEN Fatale: Nezapomenutelné akce sextremistek

„Sextremistické“ hnutí známé jako FEMEN letos slaví své desáté výročí. Její adeptky se nadále vrhají (a to doslova) na přední politiky, aby šířily holou pravdu.

Skupina FEMEN byla založena v roce 2008 čtyřmi Ukrajinkami, jež chtěly využít veřejné odhalování jako protest proti sexismu a násilí proti ženám. Jejich první nahá akce se konala v Kyjevě pod názvem „Ukrajina není bordel". Od té doby se jejich poselství šíří po celém světě.

„Čas nadešel, Berlusconi!"

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi si chtěl v italských parlamentních volbách nerušeně hodit svůj hlas do urny a tu náhle na něj vyskočila polonahá aktivistka s bojovým, ba dokonce výhružným pokřikem „Tvůj čas nadešel, Berlusconi!" Ostřílený politik toho již v životě viděl ledacos, a proto se svým nenapodobitelným úsměvem pokojně hodil lístek do urny a odešel. Nahá feministka mezitím skončila v náručí policie.

Eh, jste na špatné ambasádě, paní

Osamocená polonahá aktivistka se rozhodla, že ukáže, co si myslí o znovuzvolení prezidenta Miloše Zemana. Z nějakého důvodu to však ukázala slovenské ambasádě. Český velvyslanec tak o podívanou přišel. Otázka ovšem je, zda ho to mrzelo.

Активистка Femen, протестуя против чешского президента, случайно разделась не в том месте https://t.co/zkUVeXDtNZ pic.twitter.com/YeR5A50NTT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 26. ledna 2018

Kanibalistický oběd Erdogana

Když turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zavítal do Francie, aby projednal ožehavá politická témata s Emmanuelem Macronem, už na něj čekaly čtyři členky FEMENu. Polooblečné jako číšnice nabízely jídelníček, kde na hlavním menu byli nakrájení Kurdové, gayový puding a dušení novináři. Kdo by odolal takto naservírovanému obědu?

Bůh je žena

Alespoň to si myslí aktivistky ze skupiny FEMEN. Minulé vánoce se s tímto pokřikem jedna z nich pokusila ukořistit sochu Ježíška přímo v samotném Vatikánu. Zdali bude myšlenka genderově neutrálního boha pro FEMEN přijatelná, není zatím jasné.

Kdo je tady prorok?

Zatímco v roce 2015 muslimští duchovní na semináři na pařížském předměstí pokojně debatovali, zda lze mlátit ženy, vyskočily na ně dvě vysvlečené sextremistky. „Nikdo mě nezotročí, nikdo mě nevlastní, jsem sama sobě prorokem!" pokřikovaly, zatímco imámové se demonstrativně otočili, ale potají pokukovali.

Pak přišel Putin

Na hannoverském technickém veletrhu v roce 2013 na ruského prezidenta Vladimira Putina a německou kancléřku Angelu Merkelovou vyskočila jedna sextremistka nahoře bez. Nadávky na ruského prezidenta nezapůsobily. Vypadal naopak pobaveně, možná dokonce i spokojeně. Feministku si již tradičně odnesla policie.