Putin uvedl, v jakém případě může Rusko použít jaderné zbraně

„Co se týče bezprostředně tohoto tématu, to je samozřejmě velmi důležité a velmi citlivé téma. Chtěl bych vám říci, aby to věděli lidé u nás i v zahraničí. Naše plány použití, doufám ale, že k tomu nikdy nedojde, tedy teoretické plány použití — to je tak zvaný odvetný vstřícný úder," řekl Putin v interview ve filmu Světový pořádek 2018.

„Rozhodnutí o použití jaderných zbraní může být přijato jen v případě, když naše systémy varování o raketovém útoku zaznamenají nejen start raket, ale i poskytnou přesnou předpověď jak tras jejich letu, tak i doby dopadu bojových hlavic na území RF. Tomu se říká odvetný, vstřícný úder, kdy budeme mít zákonné právo odpovědět," dodal.

„Ano, pro lidstvo to bude globální katastrofa, pro svět to bude globální katastrofa, ale jako občan Ruska a jako hlava ruského státu bych chtěl položit otázku: a nač bychom potřebovali takový svět, když v něm nebude Rusko?," prohlásil Putin.