USA nestydatě oklamaly Rusko před převratem na Ukrajině, prohlásil Putin

„Obrátili se na nás američtí partneři, poprosili nás, abychom udělali všechno, opakuji skoro doslova tuto prosbu, aby Janukovyč nenasadil armádu, aby opozice osvobodila náměstí a administrativní budovy, a začal plnit dosažené dohody o normalizaci situace," řekl Putin ve filmu Světový pořádek 2018, který se zakládá na několika interview, která poskytl novináři Vladimiru Solovjovovi.

Podle slov hlavy státu s tím Rusko souhlasilo a o den později došlo na Ukrajině ke státnímu převratu.

„Kdyby alespoň zatelefonovali, kdyby aspoň něco udělali, kdyby řekli aspoň slovo. Kdyby alespoň řekli — víte, je takový pojem, jako výstřelek vykonavatele — my to sice nechtěli, ale události se vyvíjely takto, uděláme ale všechno, aby se všechno vrátilo na právní pole. Ani slovo, naopak, úplná podpora těch, kdo uskutečnili státní převrat," řekl Putin.

Jak podotkl ruský předák, tento případ se stal prvním vážným klamem ze strany amerických partnerů. „Tak hrubě a nestydatě to bylo snad poprvé. Tak, aby nám řekli: udělejme to takto, a ve skutečnosti udělali všechno jinak a ani se neuráčili k tomu něco říci — to tady snad ještě nebylo," dodal.