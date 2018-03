Hrozící kolaps dolaru a dalších velkých měn vyžene cenu zlata za hranici 10 000 dolarů

„Když se podíváte na globální zásobu peněz a podpoříte to 40 % zlata, potřebuješ zlato na úrovni 10 000, aby ta matika fungovala, a to hovoříme jen o 40 procentním krytí," řekl v rozhovoru pro Kitco News. „Je to kvůli možné smrti moderních měn".

Analytik ovšem neupřesnil, v jakém konkrétním časovém období stoupne cena zlata ze současné úrovně 1 325 dolaru za unci, zmínil ale, že se to bude muset stát, jelikož současná bublina, která obsahuje desítky bilionů amerických dolarů, nemůže existovat navždy.

„Je to jako příběh muže, který zbankrotoval, nejdříve to šlo pomalu, ale následně to přišlo jako blesk z čistého nebe. Je to stejné s americkým dolarem, s eurem, s (japonským — red.) jenem. Vytvořili jsme biliony a biliony, desítky bilionů, téměř stovky bilionů dolarů, obligací, které jednoduše nemohou být nikdy splaceny. Bude se to muset stát," řekl analytik.

King poznamenal, že zásoby zlata jsou v současné době atraktivnější než před dvěma lety. Expert také prohlásil, že dnešní těžaři jsou podpořeni „lepšími čísly" a „chytřejšími geology".

