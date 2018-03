Které sovětské spisovatelské sci-fi fantasie se staly realitou?

Elektronické knihy, video hovory, nápojové automaty a mnoho dalších skvělých věcí, které předpověděli sovětští spisovatelé. O tom píše portál Russia Beyond.

Audio průvodce, půjčování kol

Nikolaj Nosov, který psal pro sovětské děti, ve své knize z roku 1958 Něznajka ve slunečním městě vyprávěl příběh Něznajky — pohádkové postavy, chlapce, jenž nerad studoval. Jeho jméno odráželo jeho osobnost, jelikož ne-znal. V knize Něznajka cestoval s přáteli do Slunečního města, kde se stali svědky bouřlivého rozvoje města a používání předních technologií.

Nosov technologie popsal. Jednalo se o automatické robotické vysavače, místa, kde bylo možné si půjčit kolo, audio průvodce, navigační zařízení a komunikace za pomocí videa (jako Skype).

Zorbování, nápojové automaty

Další dětský autor Kir Bulyčov (vlastním jménem Igor Možejko) předpověděl takové věci, jako skákací boty dávno předtím, než byly zkonstruovány. Ve své knize z roku 1977 Za sto let vypráví příběh obyčejného chlapce, který cestuje do budoucnosti, do roku 2082. Tam uviděl takové věci jako nápojové automaty, skákací boty a dokonce elektronické čtečky knih (v Moskvě dostupné od roku 2008).

V knize Bulyčov také popsal nový druh dopravy: v roce 2082 lidé používali průhledné koule, aby se přepravili z jednoho bodu do druhého.

Transplantace

Sovětský spisovatel Alexandr Běljajev je „Ruský Jules Verne". Ve své knize Hlava profesora Dowella (1925) zvažoval možnost fyzického návratu ze smrti, transplantace a oční operace. Zmrtvýchvstání stále vypadá neuskutečnitelně, ale existuje mnoho případů, kdy lékaři dokázali oživit pacienta po klinické smrti. Transplantace je metoda, již moderní chirurgové používají často, oční operace jsou také dnes běžné.

Běljajev byl přítelem sovětského raketového inženýra Konstantina Ciolkovského. V knize KETs Star Běljajev vykresluje cestování vesmírem — popisuje orbitální stanice, procházky vesmírem, satelity a cestování k měsíci.

Laserové zbraně a cestování k Marsu

Sovětský spisovatel Alexej Tolstoj psal v mnoha žánrech, specializoval se ale na sci-fi. Hyperboloid inženýra Garina (1926) vypráví příběh inženýra, který vytváří nástroj generující tepelný paprsek o velké ničivé síle. Fanoušci Tolstého tvrdí, že předpověděl příchod laserových zbraní.

V novele Aelita (1923) Tolstoj hovořil o možnosti cestování vesmírem, hlavně k Marsu. Použil teorie Ciolkovského jako základ a přišel s příběhem sovětského inženýra, který vytváří rakety, což mu umožnilo vést expedice na jiné planety.

Sluchátka, video hovory a internet

Arkadij a Boris Strugačtí si dokázali jako první představit sluchátka s bluetoothem a něco jako paintballovou zbraň v Dravci mého století, která byla publikována v roce 1965. Také si dokázali představit jistý druh iluzorního světa — virtuální knihovnu, která vypadá jako Wikipedie, nicméně Boris to spíš hodnotil jako jakýsi druh prapředka internetu.

V knize Brouk v mraveništi (1980) popsali videotelefon, který umožňuje vidět toho, s kým je veden rozhovor.