Ruský cestovatel plánuje let do stratosféry, aby uviděl, „jak se ohýbá Země“

Slavný ruský cestovatel Fjodor Koňuchov sdělil v rozhovoru pro Sputnik, že hlavním cílem jeho plánovaného rekordního letu na horkovzdušném balónu do stratosféry je to, aby se podíval na to, „jak se ohýbá Země“.

V září Koňuchov plánuje let do stratosféry do výšky 25 kilometrů největším balónem na světě, aby překonal rekord indického pilota Vijaypat Singhania, který v roce 2005 dosáhl výšky 21,2 kilometrů. Balón, který vyrobila společnost Cameron Balloons (Velká Británie), je horkovzdušným balónem s průměrem 60 metrů, výškou 68 metrů, má objem 100 000 metrů čtverečních.

„Nedávno jsem byl v Rybinsku, setkal jsem se (první kosmonautkou Valentinou) Těreškovou a zeptal se jí, jestli uvidím, jak se ohýbá Země. Řekla: „Ano, Fědja, uvidíš, bude tam jen černé nebe a Země už se bude ohýbat." Letím jen pro to, abych uviděl, jak se ohýbá Země, abych uviděl svůj malý vesmír," řekl Koňuchov.

Koňuchov připomněl, že když se stal Jurij Gagarin prvním člověkem ve vesmíru v roce 1961, všichni byli šťastní a chtěli být kosmonauti.

„Kosmonautem jsem se nestal a moje svědomí mě trápí, že odejdu z tohoto světa a neuvidím, jak se ohýbá Země. Proto teď letím do stratosféry, bude to rekord, poletím výš než ostatní, budu mít vědecký program, ale to mě moc nezajímá," dodal cestovatel.

Koňuchov zdůraznil, že účelem jeho expedice není „překonání sama sebe", ale označení cíle a jeho dosažení.

„Tady je cíl a chci ho dosáhnout, nebo aby ho dosáhl někdo jiný. Lidé si mají vzít příklad. Když někoho inspiruji, bude to dobře. Jak můžu prožít život a neuvidět Mariánský příkop? Musím odejít ze života teď? Je příliš brzy. Vždyť chápu. Teď odletím a uvidím, jak se ohýbá Země, tím neskončím," uvedl Koňuchov.

Koňuchov, kterému je 66 let, je také umělcem a knězem, drží řadu rekordů a úspěchů v plachtění, veslování, horolezectví, letu na horkovzdušném balónu a expedicích na psech.