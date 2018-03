Šéf úřadu maďarské vlády: migranti jsou důvodem úpadku části Vídně

Lázár také varuje, že Budapešť by mohla za 20 let vypadat podobně, pokud opoziční strany pustí migranty do země.

„Ulice jsou očividně špinavé, vládne tady větší chudoba a vyšší zločinnost. Jakmile je pustíme k nám, bude to mít za následek i kriminalitu a bídu…," citují Aktuality slova Lázára.

Ve svém příspěvku se věnoval i školám. „Ve Vídni je mnoho škol, do kterých již nechodí žádní bílí žáci, jen děti muslimských přistěhovalců a přistěhovalců z Blízkého východu," dodal.

Téma migrace bude mít podle očekávání velký vliv během nacházejících parlamentních voleb v zemi, které jsou naplánovány na 8. dubna 2018.