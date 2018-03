Američtí žáci si budou moc měnit pohlaví a rasu bez povolení rodičů

V americkém státu Delaware školáci od pěti let budou moci informovat o svém přání změnit své pohlaví a rasu, aniž by o tom museli vědět jejich rodiče. Právo žáků bude obhajovat škola. K zavedení takového pravidla se vyjádřil představitel Delawarského fondu rovnopráví Mark Purpura.

Americký stát Delaware přijme pravidlo, podle kterého se dítě od pěti let může vyjádřit ke změně svého pohlaví nebo rasy. Informovat o tomto rozhodnutí své rodiče nemusí. Pravidlo 225 přinutí všechny školy státu, aby daly každému dítěti možnost si zvolit záchod, šatnu, sportovní tým a dokonce i jméno bez souvislosti s biologickým pohlavím. Mohou si také vybírat rasu. Pokud to škola dovolí, rodiče se nic nedozvědí.

Mark Purpura: „Pravidlo dovoluje dětem si vybírat vlastní pohlaví a rasu pro školní vedení. Podle tohoto pravidla se škola může předem obrátit na rodiče kvůli povolení. Než se na ně škola obrátí, musí rozhodnout, co bude lepší pro zdraví, bezpečnost a blahobyt dítěte. […] Je to jednoduché: někteří rodiče nejsou schopni podporovat své dítě. Bezpečnost a blahobyt dítěte mohou být ohroženy, pokud se do toho zapojí rodiče. […] Dítě má právo na důstojnost a úctu ve škole. Dítě si nemusí vybírat mezi důstojností a úctou — a nebezpečím doma. Nemusí být ohrožováno fyzickým násilím, duševním utrpením nebo ještě něčí m horším."