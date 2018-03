„Neverboval.“ Putin řekl, o čem mluvil s Melanií Trumpovou na summitu G20

„Mluvil jsem nejen s paní Trumpovou, zprava byla také manželka italského premiéra, ženy zaujal náš demografický program. Sdělil jsem jim, kdy a jak jsme zavedli opatření na podporu mateřství a dětství, co je to mateřský kapitál, na jakých principech jsme to uspořádali, o výsledcích," uvedl Vladimir Putin v rozhovoru Vladimiru Solovjovu ve filmu Světový pořádek 2018.

Podle slov prezidenta země také mluvili o Sibiři, Kamčatce, rybaření, tygřích a medvědech a o ruské fauně.

„Jak se to obyčejně v takových případech dělá, trochu jsem přeháněl, řekl Vladimir Putin s úsměvem. „Když mluvíš o rybaření, vždycky musíš přehánět".