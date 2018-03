EU připravila seznam výrobků, na které uloží celní poplatky pro maximální politický dopad

EU se připravuje na zavedení celních poplatků ve výši 25 % na množství zboží dovezeného z USA v reakci na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalení cla na evropskou ocel a hliník. Informuje o tom agentura Bloomberg s odkazem na dokument Evropské komise.

© Sputnik/ Mikhail Parhomenko Trump oznámil smrt ocelářského a hliníkářského průmyslu USA

Evropská komise projednala seznam amerického zboží, na které je možné uložit celní poplatky, se zástupci vlád zemí EU na setkání, které se konalo večer 5. března v Bruselu. Uvádí se také, že reakce EU by mohla být zavedena bez vznášení této otázky k jednání na Světové obchodní organizaci, neboť protekcionistická opatření navržená Trumpem by postihla 50 % evropské oceli vyvážené do Spojených států.

Ve středu 6. března budou opatření Národního shromáždění schválena na zasedání Evropské komise pod vedením Jean-Clauda Junckera. Budou rovněž zvažovat návrh stížnosti Bruselu na Světové obchodní organizaci o opatřeních Spojených států a řadu ochranných opatření, jejichž cílem je zabránění dodávkám oceli určených pro USA z různých regionů světa na evropský trh poté, co podle prezidenta USA zvýší sazby.