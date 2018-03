Vědci prozradili, jak je možné snížit rychlost globálního oteplování

Vědci použili šest počítačových modelů komplexního hodnocení, z nichž každý sestavil scénáře omezující oteplení v rámci pěti různých sociálně ekonomických cest rozvoje společnosti. Cesty se liší v závislosti na přístupu k řešení klimatických problémů, rychlosti demografického a hospodářského růstu a historickém kontextu.

Modely dokázaly předpovědět snížení teploty jenom u těch typů sociálních útvarů, kde se zaznamenává rychlý přechod od použití fosilního paliva k obnovitelným zdrojům energie, snížení spotřeby elektřiny a aktivní boj s CO2. Tam, kde je podstatná sociální a hospodářská nerovnost a slabá krátkodobá ekologická politika, se bude však teplota naopak zvyšovat.

Podle kladných scénářů do roku 2030 dosáhne objem skleníkových plynů své špičky a začne jejich postupné mizení, které bude pokračovat v průběhu následujících dvou nebo tří desetiletí, v období 2055 až 2075 se úplně „rozpustí". Ve společnosti, kde probíhá hospodářský a demografický růst rychlým tempem, se do roku 2050 sníží poptávka po energiích o 10 až 40 %, přičemž 60 % elektřiny se bude vyrábět za pomoci obnovitelných zdrojů, jako jsou vítr, sluneční záření a voda, čímž se i sníží použití fosilního paliva. Do roku 2040 se sníží spotřeba uhlí o 20 %, a do roku 2060 budou úplně „vyřazeny z provozu" ropa a naftové výrobky, aktivní zalesňování se stane jedním ze způsobů boje s emisemi oxidu uhličitého.