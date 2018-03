Američan ukázal, jak kreativně potrestat svého syna za špatné chování (VIDEO)

Obyvatel Virginie Brian Thornhill přinutil desetiletého syna běžet do školy v dešti jako trest za chuligánství.

Muž zveřejnil video na Facebooku, na kterém řídí auto v dešti hned za dítětem, jenž běží s obrovským batohem. Za čtyři dny video nasbíralo více než 26 milionů zhlednutí.

„Můj syn se tak často dostával do problémů v autobuse, že bylo mu zakázáno ho používat po tři dny. To já netoleruji, a proto musí nyní do školy běžet," říká.

Podle Thornhilla je vzdálenost do školy 1,6 kilometru. Takový způsob potrestání svého syna nazývá „zdravým" a připomíná výhody fyzické námahy.

Muž tvrdí, že jeho syn tak běhal celý týden a chování dítěte se výrazně zlepšilo, což potvrdil i učitel.