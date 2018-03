Bývalá ruská špionka odhalila tajemství své práce

Nujkinová, která pracovala společně se svým manželem, řekla Sputniku, že se nebála i když cítili nebezpečí, které je donutilo rychle reagovat.

Došlo k takové nepříjemné situaci. Vedle nás bydlel jeden manželský pár a myslím si, že už tehdy nás začali pomalu prověřovat. Jednou nás pozvali na večeři. Když jsme tam přišli, řekli nám, že si potřebují na chvilku odskočit, aby se převlékli. Dívali jsme se na obrazy, které měli na stěnách. A tehdy jsem si všimla, že na stole leží kniha Lva Tolstoje Anna Karenina v ruštině.

Bývalá špionka uvedla, že kvůli sovětské výchově vznikalo hodně potíží, protože se pár musel vzdát všech svých zvyků, aby se mohli dokonale integrovat do společnosti.

Byli jsme zvyklí šetřit peníze. Jednou si manžel koupil letenku do ekonomické třídy na jednu služební cestu. Pak si ho šéf přivolal na kobereček a zeptal se ho: „Proč to děláš? Budou si myslet, že je naše společnost zruinovaná! Už to nikdy nedělej". Je nutné vzdát se všech starých zvyků, veškerých zběhlostí.

press department of SVR of Russia Liudmila Nujkinová

Bývala agentka také pověděla, jak těžké bylo rozloučit se starším synem, který zůstal v Sovětském svazu, zatímco oni pracovali v zahraničí. Dodala však, že měli další dítě, když byli ve službě.

Nujkinová přiznala, že důvodem jejich návratu domů a konce špionážní kariéry byla zrada.

Zradil nás jeden člověk. Jeho příjmení je Gordijevskij. Nějakou dobu plnil funkci rezidenta v Londýně. […] Zrádcům nezávidím. Nikdo nemá rád takové lidi, protože ten, kdo zradil jednou, může zradit podruhé. Musejí se neustále bát.

Liudmila Nujkina však neprozradila veškeré detaily jejího působení v tajných službách.