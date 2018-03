Byl objeven nový způsob, jak zlepšit paměť

Výzkumníci si všimli spánkových vřetének — vln mozkové aktivity, které je možno uvidět pomocí elektroencefalogramu. Vědce zajímalo, jak ovlivňují fungování paměti ve spánku.

© Fotolia/ Dan Race Vědci zjistili, co způsobuje stárnutí mozku a ztrátu paměti

Aby to zjistili, provedli odborníci experiment: jeho účastníky poprosili, aby si zapamatovali spojení mezi slovy a obrázky objektů před spánkem. Když lidé dřímali, opakovali jim polovinu těchto slov, aby spustili proces reaktivace paměti. Když se respondenti probudili, řekli jim slovo a prosili, aby si vzpomněli správné asociace. Vyšlo najevo, že lidé si nejlépe zapamatovali obrázky a scény spojené se slovy, které jim vědci opakovali, když spali. Výsledky elektroencefalogramu ukázaly, že právě v tomto okamžiku vznikala spánková vřeténka.

Podle slov Bernharda Staresiny z Psychologické školy Birminghamské univerzity se může stát stimulování vřeten elektrodami jedním ze způsobů zlepšení paměti. Vědci předpokládají, že jejich objev pomůže lidem, kteří se těžko učí.

„Nové věci se zapamatovávají ve stavu bdělosti, ve spánku však mozek informaci zpracovává a dělá ji přístupnější, aby si člověk na ni mohl vzpomenout, až to bude nejvíce potřebovat. To je důležité jak pro studium, tak i pro pochopení toho, co můžeme udělat, abychom prodloužili zdraví mozku," podotkl jiný autor studie, Scott Cairney z oddělení psychologie Yorské univerzity.