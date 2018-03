Chcete zlepšit sex? Spěte déle!

Výsledky jejího bádání publikoval časopis The Conversation.

Mintzová upozornila na to, že každý třetí Američan je nevyspalý. Přičemž 31 procent mužů a 45 procent žen nejsou spokojené se svým sexuálním životem.

© Fotolia/ Kaspars Grinvalds Vědci zjistili, co bude s organismem bez sexu

Psycholožka si je jistá, že tyto údaje navzájem souvisí. A to nejenom proto, že spánek a sex patří do stejného místa, do ložnice. Špatný sex a špatný spánek mají stejnou příčinu — stres.

Podle Mintzové, takové osoby se nacházejí v „uzavřeném kruhu". Dobrý sex způsobuje dobrý spánek. Zároveň špatný sex přivádí ke špatnému spánku, který snižuje sexuální touhu.

Badatelé poukázali na to, že jedna hodina spánku navíc u žen vede k tomu, že 14 procent měly dobrý sex následující den.