Žádný respekt k ženám! Fotka australského playboye na MDŽ zbořila Instagram

Travers Beynon, ředitel tabákové společnosti FreeChoice, zveřejnil velmi zvláštní fotografii s gratulací k Mezinárodnímu dni žen. Foto bylo doprovozeno heštegem #InternationalWomensDay.

#InternationalWomensDay Публикация от Candy Shop Mansion (@candyshopmansion) Мар 8, 2018 в 3:23 PST

Tento post nasbíral více než 27 000 lajků, zavalily ho ale i negativní reakce, hlavně ze strany lidí, kteří ho považují za nevkusný.





"(…) veškeré ženství zde prezentuje jako sexuální hračky a to je to, s čím nejsem OK," řekl uživatel xinsei.





" Ty jsi d..il, respektuj ženy a najdi, proč si tento den lidé připomínají, můžeš mít hodně peněz, ale tvůj mozek je chudák a k ničemu," prohlásil uživatel lavictorial.

Nejedná se o jedinou fotografii z jeho kolekce, která vyvolává silné emoce.

Beynon má více než 788 tisíc sledujících.