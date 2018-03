Mimozemšťané jsou tady? Obrovské UFO bylo spatřeno v nebi nad USA (VIDEO)

Na záběrech je vidět, jak se kamera přibližuje k Zemi, než nás přivede k místu, kde se objevil zvláštní fenomén.

Je vidět kulatý šedý předmět plovoucí na obloze na východ od jezera George v státě New York. Fotoaparát se blíží, aby získal jasnější představu o podivném objektu, ale je téměř nemožné pochopit, co to skutečně je.

Záběr, který již získal více než 20 tisíc kliků, může poskytnout přesvědčivý důkaz o mimozemském životě.

„Všichni, které znám, a znám mnoho lidí, ví, že UFO je faktem, není možností," dodal další.

Mnoho zpráv o UFO popisuje kulaté, sférické UFO. Zdá se, že se jedná o nejběžnější podobu UFO viděných po celém světě.