Brit požadoval vrácení peněz, které utratil za slečnu. Vysmáli se mu

Po rande muž napsal slečně, že „není jeho typ" a že se mu setkání nelíbilo. Poslal jí účet za vypitý alkohol i s bankovními rekvizitami pro převod peněz.

„Já jsem zaplatil 8,3 liber za tvůj drink. Myslel jsem, že budeš chtít obyčejný drink. Za svůj jsem zaplatil 1,75 a 8,30 za tvůj. To je příliš mnoho, ty jsi vypila obrovskou lahev hned na prvním rande a jsem za ní zaplatil. Prosím, vrať mi peníze. Očekávám, že mi vrátíš 8,3 liber," napsal . Následovali bankovní rekvizity pro převod peněz.

Slečna napsala v komentáři: „To je zajímavé, zažaluje mě?" Post nasbíral desítky tisíc lajků a lidé si z něho začali dělat legraci. „Zní jako technická podpora v Indii," řekl jeden z uživatelů.

Lidé se začali zajímat o to, co že to slečně pila za 8,30 liber. Více se ale zajímali o to, co měl on za 1,75!