V Kyjevě surově zbili poslance Nejvyšší rady

V Kyjevě během protestní akce proti zástavbě parku zbili do ztráty vědomí poslance Nejvyšší rady Ukrajiny Jurije Levčenka. O tom na Facebooku informoval poslanec Kyjevské rady Svjatoslav Kuntjak.

Incident se odehrál nedaleko centra hlavního města.

„Kličkem najatí lidé surově (do ztráty vědomí) zbili národního poslance Jurije Levčenka (ještě mu několikrát stříkli do očí pepřový sprej). Právě jsem ho odvezl do nemocnice," řekl Kuntjaka.