Putin je ochoten projednat s USA raketovou otázku

„Posaďme se pokojně, pohovoříme a vyřešíme otázky. Myslím si, že nynější prezident USA to chce udělat, jsou ale síly, které mu to nechtějí dovolit. Jsme připraveni jednat o jakékoli otázce včetně otázky raket, kybernetického prostoru, boje s terorismem, a to kdykoli", řekl Putin v interview pro NBC. Putinova slova se uvádějí v překladu z angličtiny.

Ruský prezident Vladimir Putin v poselství Federálnímu shromáždění ukázal nejnovější druhy ruských zbraní, které nemají ve světě analogy. Jde o raketový komplex Sarmat, podvodní bezpilotní přístroje, okřídlenou raketu s jaderným energetickým zařízením, letecký raketový komplex Kinžal, laserové a hypersonické zbraně.

Skupina senátorů včetně bývalého kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse se obrátila později na ministra zahraničí USA Rexe Tillersona s výzvou zahájit dialog s Moskvou s cílem obnovení smlouvy START 3 a zvýšení transparentnosti v oblasti vývoje nestrategických jaderných zbraní.