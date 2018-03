Vědci zjistili, jaký druh sportu pomáhá zpomalovat stárnutí

Vědci z Birminghemské univerzity a Royal College of London zjistili, jak jízda na kole ovlivňuje proces stárnutí, uvádí portál Medical Xpress.

Za tímto účelem pozvali 125 amatérských cyklistů ve věku 55-79 let. Muži (84 osob) museli projet 100 km za méně než 6,5 hodiny, ženy (41 osob) — 60 km za 5,5 hodiny. Studie zahrnovala pouze nekuřáky, kteří pijí alkohol jen zřídka a mají normální tlak. Účastníci absolvovali řadu laboratorních testů, po nichž byly výsledky porovnány s výsledky 75 osob ve věku 57-80 let, kteří nesportují pravidelně, a také 55 mladých lidí (20-36 let).

Studie ukázala, že fyzicky aktivní účastníci neztratili svalovou hmotu. U cyklistů se také s věkem nezvyšuje hladina tuku a cholesterolu a udržuje se vysoká hladina testosteronu.

Navíc bylo zjištěno, že cvičení zvyšuje aktivitu thymusové žlázy. U cyklistů thymus produkuje tolik buněk imunitního systému jako u mladých lidí, ukázala studie.

Jejich těla stárla, můžeme říci, optimálně — bez problémů, které jsou zpravidla způsobené nedostatečnou pravidelnou fyzickou aktivitou. „Pokud ji zrušíte, vaše zdraví se zhorší," řekl Stephen Harridge, profesor na Royal College of London.