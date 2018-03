USA obvinily Rusko z podporování nacionalismu na Ukrajině

Podle jeho slov by Rusko chtělo vidět na Ukrajině proruskou vládu a také rekonstruovat to, co by Moskva mohla považovat za normální situaci. Ovšem „přepadením Ukrajiny a anexí Krymu" Rusko naopak získalo sjednocenější a nacionalističtější Ukrajinu, která se orientuje směrem na západ. Toto se dosud ještě nikdy nestalo, zdůraznil Volkner.

Diplomat dodal, že tendence se zhoršuje každodenně a mladá generace Ukrajinců je pro Rusko nenávratně ztracená, protože „považují Moskvu za agresora a okupanta". „Pokud Rusko chce dosáhnout svých cílů ve vlivu na Ukrajině a přiblížit ji k sobě, musí za prvé odsunout svá vojska z východní Ukrajiny", oznámil Volkner.

Na začátku března Volkner při vystoupení v Hudson Institutu navrhl, aby byly rozpustěny samozvané lidové republiky Luhanská a Doněcká (LLR a DLR). „Nemají místo v ukrajinském ústavním řádu. Minské dohody jsou zaměřeny na obnovení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, tyto útvary musí být rozpuštěny", uvedl diplomat.

Vztahy mezi Kyjevem a Moskvou se prudce zhoršily po připojení Krymu k Rusku v březnu 2014 a po zahájení konfliktu na Donbasu v témže roce. Kyjev pravidelně obviňuje Moskvu z vedení vojenských akcí na jihovýchodě ukrajinského území. RF tato obvinění odmítá a poukazuje na absenci důkazů.