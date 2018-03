Ruský vicepremiér promluvil o modernizaci MiG-31 pro Kinžal

Ministerstvo obrany RF informovalo předtím, že posádka MiG-31 vykonala praktické cvičně-bitevní vypuštění hypersonické rakety pro vysoce přesný letecký raketový systém Kinžal. Vypuštění proběhlo úspěšně, raketa zasáhla vytčený cíl na polygonu.

„Jako nosič byla pro Kinžal zvolena hypersonická stíhačka MiG-31. Práce na modernizaci tohoto unikátního hypersonického letounu, který předstihl svoji dobu, probíhala současně s vývojem samotné zbraně," napsal Rogozin na Twitteru.

Když ruský prezident Vladimir Putin přednášel své poselství Federálnímu shromáždění, byly promítnuty záběry zkoušky nového systému Kinžal. Podle hlavy státu byl tento systém uveden do cvičně-bojového provozu na letištích Jižního vojenského okruhu. Prezident poznamenal, že hypersonická raketa systému Kinžal je zaručeně s to překonat všechny stávající systémy protivzdušné a protiraketové obrany a dopravit k cíli jaderné a konvenční střely na vzdálenost do dvou tisíc kilometrů.