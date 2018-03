Putin informoval o „ovládnutí“ dopravního letadla před zahájením OH v Soči

„Je to tak citlivá část historie Olympiády. Schválně o tom nemluvíme," uvedl hlava státu.

„Měli jsme recepci před zahájením Olympijských her. Spolu s představiteli Mezinárodního olympijského výboru jsme poté nasedli do autobusu a jeli na stadion Fišt. Asi v polovině cesty mi předali sluchátko. Volal jeden z náčelníků operativního štábu pro zajištění bezpečnosti Olympijských her. Ten mi ohlásil, že bylo ovládnuto letadlo, které mělo letět z Ukrajiny do Istanbulu a útočníci žádají o přistání v Soči," sdělil Putin.

Ředitel Federální služby bezpečnosti Alexandr Bortnikov, který se také zúčastnil tohoto filmu, uvedl, že bylo rozhodnuto „zapojit vojenské letectvo, aby kontrolovali pohyb letadla ".

„Zeptal jsem se ho, co navrhuje? A očekávaná odpověď byla taková: podle plánu, se kterým se počítá v případě podobného rozvíjení situace…Sestřílet," pokračoval Putin.

„Řekl jsem jim, aby jednali podle plánu. Na otázku těch, kdo jel v autobuse, jestli je všechno v pořádku, jsem odpověděl, že ano. Dorazili jsme na stadion a vešli jsme tam," dodal prezident.

Hlava státu zdůraznil, že do úplného vyjasnění detailů hostům nic neříkal a o několik minut později mu ještě jednou zavolali. Informovali ho, že to byl pouze opilecký výstřelek, a že letadlo míří do Turecka a brzo tam přistane.