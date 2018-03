8 pravidel zdravého spánku: jak si zajistit úplný restart

1. Nespi na staré posteli

Pokud vyměníte starou, proleželou, vrzající postel za novou krásnou, přidáte si 42 minut kvalitního spánku — takový byl průměrný výsledek experimentu prováděného britskou organizací The Sleep Council. A nezapomeňte, že matraci je nutné měnit každých sedm let.

© Sputnik/ Evgenyi Samarin Experiment se spánkem. Nejstrašnější v dějinách

Čtyři hodiny po usnutí teplota těla dosáhne minimální úrovně (která je možná bez jakýchkoliv následků pro organismus). To vám zajistí hluboký spánek. Ale jestliže je v pokoji horko, vy sami se také neochladíte. Zajistěte si v noci chladnější vzduch: 18°С je skvělé, více než 24°С je špatně.

3. А z tvého oknа také

Není nutné zatemňovat okno závěsy nepropuštějícími světlo. Lepší jsou obyčejné závěsy, rolety, žaluzie, které propouštějí ranní světlo. Přirozené střídání tmy a světla je přirozeným způsobem regulace takzvaného cirkadiánního rytmu, díky němuž se probouzíte a usínáte tehdy, kdy je třeba.

4. Volaný účastník není dostupný

Někteří vědci stále a znovu upozorňují, že záření vycházející z mobilních telefonů není neškodné. Minimálně kvůli němu neusnete tak tvrdě, jak byste mohli, a proto se probouzíte ne tak odpočatí. Vypněte telefon úplně.

5. Zdravý nepořádek

V dětství vás nutili stlát postel každé ráno? Stačí, už jste dospělí. Když postel zůstane neustlaná, lépe se provětrá, a tím se stává nepříliš vhodnou pro rozmnožování různých mikroorganismů typu prachových klíšťat.

© Fotolia/ 2mmedia Lékaři spojili denní spánek s nebezpečným onemocněním

Potit se je dobré v sauně, v tělocvičně nebo při sexu. Když spíte, je nepříjemné být mokrým. Nejlépe odvádějí vlhkost z těla deky a plédy z ovčí vlny a povlečení z přírodních materiálů. Nejhorší jsou syntetické materiály.

7. Nezapomeňte vypnout

Obrázek na televizní obrazovce nebo na počítači svítí do vašich ospalých očí namodralou barvou, velmi podobnou dennímu světlu a posílá tak do mozku příslušný signál: na spaní je brzo, den ještě neskončil. Oranžové stínítko stolní lampy neutralizuje tuto nepříjemnost, ale nejlépe je vypnout všechny přístroje.

8. Nebude světlo

Jasné světlo před spaním — to už není před spaním, to je místo spánku. Slunce, 100wattové žárovky a baterka do očí — to vše může více než o 50 % snížit produkci melatoninu, hormonu, odpovědného za vaše vypnutí. Asi dvě hodiny před ukládáním se k spánku ztlumte světlo v domě. Pro zpestření můžete například místo obyčejného vypínače instalovat regulátor. Ten umožňuje stahovat světlo postupně, jako v kinosále.