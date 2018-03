Kladivo na asteroidy: NASA plánuje pomocí atomových bomb zachránit Zemi před asteroidy

Spolupráce NASA, amerického národního úřadu pro jadernou bezpečnost a laboratoře pro zbrojní výzkum Ministerstva energetiky přivedla na svět nouzový program HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). HAMMER (neboli kladivo) představuje vesmírnou loď vážící 8,8 tun, která má být schopná vychýlit dráhu asteroidu kinetickým nárazem, nebo v případě, že je asteroid je příliš velký, provést jaderný výbuch.

Vědci již vyslali první pokusnou misi. Ještě letos má bezpilotní vesmírná loď OSIRIS-REx, která startovala v roce 2016, dorazit k planetce Bennu. Podle výpočtů existuje nepatrná šance (1 ku 2 700), že Bennu 21. září 2135 zasáhne Zemi. Pokud by skutečně dopadla na zemský povrch tak by vyvolala výbuch o síle 1,13 gigatun, což je dvacetkrát silnější výbuch než test největší vodíkové bomby na světě. OSIRIS-REx však nemá asteroid vyhodit do vzduchu, ale pouze odebere vzorek a pošle ho zpět na Zem.

Mapování trajektorií planetek je velmi složitou záležitostí, neboť na ně působí různé gravitační síly a solární vítr. Proto vědci potřebují dost času na to, aby mohli zahájit skutečnou misi, která bude muset planetku vychýlit.

Včasné odhalení potenciálně nebezpečného objektu je proto jednou z hlavních priorit NASA, říká Richard Binzel z MIT. „Pokud máte více času, problém je mnohem jednodušší," dodává Binzel.