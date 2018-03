10 potravin, které se dají uchovávat celý život a nezkazí se

Tady je přehled 10 potravin, které se můžou uchovávat prakticky věčně a přitom neztrácejí svoji nutriční hodnotu.

1. Rýže

Nejlepší teplota pro uchovávání rýže je 4,5 °C a méně. Jako nádoba pro jejich uchování jsou nejvhodnější kontejnery z potravinářského plástu (PETE) nebo sklenice. Jak ukázal výzkum, pokud se dodržují tyto podmínky, rýži lze uchovávat do 30 let a přitom produkt neztratí své nutriční vlastnosti a aroma. Stojí za zmínku, že se ve výzkumu používaly dva druhy rýže — tříbená a napařená.

2. Sušené mléko

Sušené mléko, vyrobené podle všech technologických norem, se může uchovávat neurčeně dlouho a přitom zachovávat svoji nutriční hodnotu. Jedinou podmínkou je zapotřebí uchovávat tento produkt v hermeticky uzavřené nádobě.

3. Sójová omáčka

Sójová omáčka se může chránit nejméně tři roky, a to i v případě, když je nádoba otevřená. Doba spotřeby omáčky v hermetické nádobě může být o hodně delší. Vše záleží na druhu sójové omáčky, na způsobu jeho přípravy, na kvalitě, a také na teplotě, při které se uchovává.

Například kvalitní omáčku lze získat jen způsobem přirozeného kvašení, které trvá od několika měsíců do dvou let. Zrovna ta se může uchovávat více než tři roky. Takže opatrně s těmi značkami, které přidávají chemikálie pro urychlení procesu.

4. Javorový sirup

Podle tvrzení Asociace výrobců javorových sirupů Massachusetts, neotevřený javorový sirup se bude uchovávat nekonečně. Dokonce po otevření může být vhodný pro spotřebu během několika let, pokud se uchovává v ledničce.

5. Sušená fazole

Vědci z univerzity Brigama Janga zjistili, že po 30 letech se vnější podoba sušených luštěnin změnila, ale všechny vzorky zůstaly přijatelnými pro použití v mimořádné situaci. Tohle znamená, že fazole, jako i další luštěniny, se mohou uchovávat minimálně 30 let.

6. Sůl

Vzhledem k tomu, že z technického hlediska je to minerál a ne potravinářský výrobek, najít zkaženou sůl je prakticky nemožné. Tento produkt je však citlivý na vlhkost. Když ji sůl vstřebává, mění se do jednoho velkého plátku, který bude zapotřebí rozbít něčím tvrdým. Nicméně sůl zůstane solí.

Mimochodem, jodizovaná sůl se uchovává jenom kolem roku. Během této doby jod vyprchává a léčivé účinky takové soli zmizí. Přitom ji lze použít jako obyčejnou kuchyňskou sůl.

7. Tvrdý alkohol

U tvrdého alkoholu jako vodka, whisky, rum a koňak doba spotřeby nikdy nevyprší. Důležité je uchovávat tyto nápoje v tmavém chladném místě v těsně uzavřené nádobě.

8. Ocet

Bílý ocet je dalším produktem, jehož lhůta spotřeby nikdy nevyprší, pokud ho uchováváme v náležitých podmínkách. Nejlepším způsobem je ho uchovávat v originální hermetické láhvi, v chladném místě, co nejdál od zdrojů tepla.

9. Cukr

Cukr se stejně jako sůl může uchovávat nekonečně dlouho, obzvlášť pokud ho uchováváme v hermetických kontejnerech. Jinak vstřebá ze vzduchu vlhkost a přemění se do jedné velké kry. Ale i v tomto případě cukr nepřijde o své vlastnosti.

Mimochodem, moučkový cukr nebo hnědý cukr, co se týče jejich vlastností dlouhého uchovávání, se ničím neliší obyčejnému cukru.

10. Med

Med může být právem považován za unikátní produkt, který se může uchovávat věčně. Jeho struktura a složení jsou mimořádně nepříznivé pro bakterie. A uzavření nádoby s medem omezuje kontakt s vzduchem a vlhkostí, a tak ho dělá produktem, který absolutně nepodléhá zkáze.

Mimochodem, během vykopávek jedné z egyptských pyramid archeologové nalezli hrnky s medem. Přibližný věk nálezu je kolem 2 — 3 tisíc let. Med byl stále poživatelným a archeologové ho dokonce ochutnali. Několik let poté byl v Gruzii nalezen med o věku 5 500 let.