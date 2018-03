Peklo na Zemi: stanový tábor ukrajinské armády se topí v bahně

Mluvčí 56. samostatné motopěchotní brigády, jejíž vojáci absolvují cvičení na polygonu, zase prohlásil, že „podmínky jsou opravdu těžké, ale ne kritické". Vojáci udělali cestičky ze štěrku a vytvořili sprchy. Říkají, že strava je normální, mají zásobu dříví a přenosná kamna v každém stanu.

Poradce ukrajinského prezidenta Jurij Birjukov napsal na svém účtu na Facebooku, že fotografie, které ukazují nevhodné podmínky pro život v Širokém Lánu, jsou jen „hnusné pomluvy o lidech, kteří se topí na polygonu". Sdělil, že se tu koná výstavba, na kterou bylo původně vyčleněno 370 milionů hřiven (asi 14 milionů dolarů), avšak kvůli silnému sněžení byla dočasně pozastavena. „Každý rok dávají do této hlíny štěrk a písek…. Kde to ale všechno je? Archeologové to jednou někde hluboko objeví," dodal Birjukov.

