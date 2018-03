Náměstek předsedy Europarlamentu prohlásil, že je třeba zrušit protiruské sankce

„Jsme přesvědčeni, že tyto sankce nesehrály žádnou pozitivní úlohu na cestě k pragmatickému překonání rozporů, které vznikly mezi EU a Ruskou federací. Máme za to, že je potřeba obnovení jednání, na kterých by jak jedna, tak druhá strana vyslovila upřímně své zájmy ve hře a vzájemný postoj. Mohlo by to také přispět k definitivní deeskalaci konfliktu na Ukrajině," řekl.

Podle slov známého politika, sankce pouze silně uškodily obchodním vztahům mezi EU a RF a rovněž italským a vůbec evropským malým a středním podnikům. „Nezískali jsme žádné výhody pro jednání. Proto by bylo lepší zahájit etapu porovnání názorů a dialogu, protože to bude značně prospěšnější pro obě strany," řekl Castaldo.

© Sputnik/ Aleksey Malgavko Volker navrhl zavést sankce za návštěvu Krymu

V pasáži o kursu Hnutí pěti hvězd v dané otázce, dostane-li se do nové italské vlády, Castaldo poukázal na to, že navrhnou evropským partnerům revizi sankcí.

„Budeme vytrvale bojovat za to, aby státy, jež sdílejí náš názor, získaly dost odvahy a uplatnily v Evropské radě své právo veta v otázce obnovení sankcí. Bylo by to nanejvýš důležité, protože nás unavily prázdné debaty bez žádného projednání politiky, jež ukázala svoji naprostou neschopnost," zdůraznil náměstek předsedy EP.

Opoziční Hnutí pěti hvězd se stalo podle výsledků řádných italských parlamentních voleb 4. března první stranou v zemi, která získala podporu více než 32 % voličů a ztrojnásobila své zastoupení v nejvyšším zákonodárném orgánu. Nicméně žádná politická síla nebo koalice, která se zúčastnila voleb, nedokázala v parlamentu získat většinu křesel, a tedy i právo na sestavení nové vlády.