19letý sportovec se vsadil a snědl hlemýždě – a navždy ochrnul (FOTO)

Až do tragédie si Cathy, matka Sama Ballarda, byla jistá, že jejího syna – hráče ragby nemůže nic porazit. Ale život mladého chlapce zničila bytost o velikosti nehtu.

Sam se nakazil eozinofilní pneumonií poté, kdy v roce 2009 kvůli sázce během opileckého večírku u sebe doma snědl hlemýždě. Tehdy se chlapci udělalo špatně a byl odvezen do nemocnice. Ukázalo se, že to byl Hymenolepis diminuta a ten ochromil Samovo tělo, uvádí The Sun.

Tito červi se vyskytují u hlodavců, ale mohou být přenášeni i hlemýždi a slimáky, kteří se živí krysími fekáliemi. U lidí nakáza většinou probíhá bez příznaků, ale ve vzácných případech je zasažen mozek. U Sama došlo právě k takovému případu, upadl do kómatu na 420 dní.

Před třemi roky Sama propustili z nemocnice a přátelé, s nimiž tehdy pil, ho rychle obklopili péčí, vzali na sebe povinnost pečovat o svého kamaráda. Později dali dohromady peníze na pečovatelku, která pracuje 24 hodin denně za 25 tisíc dolarů ročně. Krmí ho pomocí přístroje a kontroluje teplotu těla.

