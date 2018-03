Ovčáček: Rusko není všemocné a Zeman není jeho chráněnec

Neustálé řeči o tom, že Moskva ovlivnila cizí volby a další události podle jeho názoru pouze posilují pozice Vladimira Putina a vytvářejí dojem, že Rusko je všemocná země, která všechno kontroluje.

Podle názoru tiskového mluvčího prezidenta Zemana Rusko jeho zemi neohrožuje. V interview pro MDR vyjádřil Jiří Ovčáček svůj názor, že Rusko neusiluje o okupaci Česka nebo o to, aby z něj udělalo zónu svého vlivu. Navíc by to ani nebylo možné, protože je země členem NATO a spojenci by ji ubránili.

„Rusko je pro nás především obchodní partner a v jedné jediné závažné sféře je také spojencem: v boji proti terorismu. Myslím, že potřebujeme dialog s Ruskem namísto toho, abychom mu zavírali dveře," zdůraznil Ovčáček.

MDR připomíná, že v západních masmédiích je prezident Zeman často označován za důvěrnou osobu Kremlu a Putinova přítele, avšak podle slov Jiřího Ovčáčka si lidé v případě přátelských vztahů tykají, což mezi dvěma prezidenty neexistuje. Podobný vztah má český prezident například se svým slovenským kolegou, který mu jako první z politiků blahopřál ke znovuzvolení na prezidentský post.

Ovčáček také připomněl některé podrobnosti Zemanova životopisu. Po Pražském jaru 1968 přišel dnešní český lídr o práci, byl vyhozen z vysoké školy, na které učil. Pak byl za komunistického režimu ještě dvakrát propuštěn ze zaměstnání. „Říkat, že je Zeman proruský je nevhodné," tvrdí jeho tiskový mluvčí. Avšak před volbami bylo možné spatřit v západních médiích o českém prezidentovi jenom samá klišé.

Možná, že to dokonce povzbudilo některé lidi v Česku aby za něj hlasovali prostě proto, že věděli, že tohle všechno není pravda, domnívá se Jiří Ovčáček.

Podle jeho názoru je Zeman ve skutečnosti ve vztazích s Ruskem velmi pragmatický. „ Miloš Zeman není kremelský chráněnec, není člověk, který vyhoví přáním Kremlu nebo Vladimira Putina," zdůraznil tiskový mluvčí českého prezidenta.

Má velmi pragmatické vztahy s ruským kolegou. Zeman se snaží provádět ekonomickou diplomacii, aby zpřístupnil českým společnostem nové trhy. Kromě toho se snaží zachovat dialog a není v tomto úsilí sám.

Ovčáček vyslovil také přesvědčení, že ruský vliv na veřejné mínění v Česku přes proruská média je zveličen. „Čeští občané mají vlastní hlavu," prohlásil tiskový mluvčí Miloše Zemana. Zdůraznil také, že Češi zažili 40 let komunismu a cílevědomý ideologický vliv, ale i tenkrát mnohému nevěřili. „Češi jsou imunní vůči takovýmto věcem, proto nesmíme propadnout hysterii." Z Ovčáčkova hlediska může podobná hysterie vést k omezení svobod kvůli šíření dezinformací.

„Často všechno vypadá tak, jakoby se západní svět bál Ruska, což ho dělá ještě silnějším. Pozice Vladimira Putina se upevňují, když mluvíme každý den o tom, které volby a události ovlivnilo Rusko," míní tiskový mluvčí českého prezidenta. „Vzniká pak dojem, že Rusko je všemocná země, která všechno kontroluje. Tak to ale není."