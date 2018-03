„Plácající nesmysly“ Peskov reagoval na kritiku Vladimira Putina

„Vždy jsme říkali, že prezident je velice přísný člověk, přísný šéf. Takže je to zcela normální pracovní proces. Kritika je někdy přirozená, a někdy ne," uvedl Peskov, když komentoval poznámku, kterou měl prezident na jeho práci.

Na otázku novinářů, zda mluví sám za sebe, nebo vyjadřuje postoj Kremlu Peskov odpověděl, že svůj osobní názor nikdy nesdílí.

Dříve Putin v rozhovoru pro americkou televizi NBC uvedl, že nesleduje každý výrok zaměstnanců své administrativy nebo vlády a zdůraznil, že v administrativě pracuje 2 000 lidí. „Copak si vážně myslíte, že každého kontroluju? Tamhle naproti sedí Peskov, můj mluvčí, občas plácá takové nesmysly, že se dívám na televizi a říkám si: Co to tam vykládá? Kdo mu to nařídil?" poznamenal prezident.