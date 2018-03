Putin poskytl radu Britům v souvislosti s otrávením špiona Skripala

Během prohlídky šlechtitelského skleníku Národního centra obilovin se novinář BBC zeptal hlavy státu, jestli Rusko nenese odpovědnost za tento incident. Putin odpověděl: „Vy to tam sami mezi sebou vyřešte a potom my to budeme spolu projednávat."

Ruský prezident přitom zdůraznil, že přijel do této oblasti proto, aby se zabýval otázkami zemědělství.

Policie dne 5. března uvedla, že dva lidé se nacházejí v kritickém stavu následkem otravy neznámou látkou. Ani zástupci policie ani ministr vnitra Amber Rudd ani premiérka Theresa Mayová při rozhovoru o obětech nehody neuvedli jméno Skripala a jeho dcery Julie. Jedinou úřední osobou, která dosud konkrétně nazvala jejich jména, byl ministr zahraničních věcí Boris Johnson. Scotland Yard 7. března uvedl, že došlo „k pokusu vraždy s použitím nervově paralytické jedovaté látky". Policista Nick Bailey byl otráven toutéž látkou.

Skripal dostal azyl ve Velké Británii po výměně rozvědčíků mezi Ruskem a USA v roce 2010, kdy do RF bylo předáno 10 osob včetně Anny Chapmanové.