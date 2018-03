Zadlužený polda zaškrtil manželku a s lehkým srdcem odvedl děti do školy

Policista z Manchesteru, který se topí v dluzích, zavraždil svou manželku a hned poté odvedl děti do školy, jako by se nic nestalo. Manželé spolu vychovávali tři děti, oznámily noviny The Sun.

Pro vraždu se rozhodl 43letý Darren McKie poté, co se jeho žena dozvěděla pravdu o jejich finanční situaci, píše The Sun. Odvedl děti do školy, pak do zájmových kroužků a dal jim večeři. Počkal, až půjdou spát, a zbavil se těla své 38leté manželky, které vyhodil do nedalekého jezera. Přitom jí i nadále posílal zprávy na telefon.

Sám policista ostatně všechna obvinění zamítá. Porota se také dozvěděla to, že manželé nedokázali splatit dluhy i přesto, že dostali 80 tisíc liber na záchranu před bankrotem. Žili nad poměry, koupili si dům ve Wilmslowě, Cheshire a během několika měsíců před tragédií nahromadili obrovské dluhy ve snaze o zaplacení jeho opravy. Darren se pokoušel zatajit před manželkou finanční problémy a podal za jejími zády 26 žádostí o půjčky.

Když se dozvěděla pravdu, zaslala Leanne manželovi zprávu: „Máme všechno v pořádku??? Prosím tě, řekni mi to! Prostě se obávám, že se znovu pokoušíš nás zachránit." Muž jí odpověděl: „Prosím tě, přestaň o mně pochybovat." V den své smrti žena ale zjistila, že Darren si vzal půjčku v částce 54 tisíc liber na její jméno. Poslední zpráva Leanne zněla: „Lhář!"