Starobylí Afričané dokázali přežít erupci supervulkánu

Podle odhadů vědců velké množství popelu a prachu, které se dostalo do atmosféry v důsledku erupce, způsobilo snížení o 25 až 90 procent slunečního světla, které se dostává na povrch Země. Přitom se ukázaly být některé ekologické systémy vůči následkům erupce odolnější než jiné.

Geologové objevili supervulkán, který dokáže zabít sto milionů lidí našli zlomky sopečného skla spojené s Tobou v usazeninách na dvou úsecích jihoafrického pobřeží ve vzdálenosti devět tisíc kilometrů od supervulkánu. Tyto fragmenty dopadly spolu s popelem v průběhu dvou týdnů po erupci, kdy bylo do vzduchu vyvrženo obrovské množství aerosolů.

Vědci prozkoumali rovněž stopy po lidském životu v místech, kde bylo nalezeno sopečné sklo. Ukázalo se, že lidé v Jižní Africe erupcí Toby neutrpěli a žili stále v tomto regionu, aniž by cítili potřebu migrace do příznivějších míst. Vysvětluje se to tím, že pobřeží, které hraje roli svérázné oázy, jim mohlo poskytnout dostatek potravy a zdrojů pro přežívání po dlouhou dobu.