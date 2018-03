Nahý duel, jak řešily své spory urozené dámy

Mezi prvními zaznamenanými ženskými duely byl souboj mezi obyvatelky Neapole Isabellou de Carazziovou a Diambrou de Pottinellovou v roce 1552. Ženy bojovaly o svého nápadníka dona Fabia de Zeresola. Jak duel dopadl, bohužel nevíme.Tato událost byla zvěčněna na obraze José de Ribera Ženská duel.

Jednou z příčin duelu se stal věhlasný kardinál Richelieu. O jeho náklonnost bojovaly v Boulogneském lesíku markýza de Nesle a hraběnka de Polastron. Tento souboj probíhal podle těch nejtvrdších pravidel a dámy střílely bez povelu sekundantů. První zmačkla spoušť markýza de Nesle. Vedle. Hraběnka, ať už schválně, nebo ne, de Nesle pouze zranila. Armand-Jean du Plessis se však nedostal ani jedné ze soupeřek. O duelu však poznamenal ve svém deníku, díky čemuž máme údaje o tomto incidentu.

Možná nejhloupější důvod k souboji měly paní Rockfordová a lady Reillyová. V roce 1612 se ukázaly na plese hraběte Sussexského ve stejných šatech. Navíc hrabě vyzval k tanci pouze jednu z nich, lady Reillyovou. Potupa musela být pomstěna. Problém však spočíval v tom, že ani jedna neuměla šermovat. Řešení bylo vskutku jezuitské: dvě sklenice vína a jed. Výsledkem však byly pouze silné žaludeční potíže lady Reillyové.

Některé ženské duely byly zajímavé tím, že soupeřky bojovaly „nahoře bez". Právě tak se v roce 1892 utkaly rakouská kněžna Pauline Metternichová a hraběnka Anastasia Kielmannseggová. Duelu se zúčastnila baronka Lubinská, která byla diplomovanou lékařkou. Ta ženám údajně poradila, aby odložily svršky, neboť poranění přes látku může způsobit infekci. Pokud by ale skutečně hrozila taková infekce, tak by i muži bojovali bez oblečení. Pravděpodobnějším důvodem bylo to, že tehdejší ženské oděvy příliš bránily pohybu. Soupeřky se pohádaly o dekoraci výstavy, kterou pořádaly. Po třech kolech vyhrála Kielmannseggová, když zranila soupeřce ruku a sama vyvázla s poškrábaným nosem. Obě ženy se však posléze usmířily.

Velmi velkou popularitu měly ženské duely údajně i v carském Rusku během panování Kateřiny Veliké, která se sama v mládí s oblibou bila s lidmi, které se jí dotkli. Později vystupovala v roli sekundantky.