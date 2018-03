Koho zajímá ta po *** Amerika? Reakce Česka na odvolání Tillersona

O této události diskutuje celý svět a čeká se, jaký to bude mít vliv na americké jednání. Redakce Sputniku se rozhodla, že shromáždí komentáře z různých zdrojů. Uvidíme, jestli Česká republika tuto změnu vítá, nebo je k ní skeptická.

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta Trump odvolá ministra zahraničí Tillersona

Na různých zpravodajských serverech se střídají pozitivní reakce s negativními. Komentáře však spíše hodnotí Trumpovo jednání.

Mojmir Peřina na Idnes.cz mluví o tom, že Trump střídá své zaměstnance jako ponožky, stejně se vyjadřuje i Pavel Novák.

Mojmir Peřina: Trump má největší poločas rozpadu svých spolupracovníků v nedávné historii USA.

Pavel Novák: Neskutečný kolik lidí skončilo v trumpetově administrativně za ten rok a kousek… hlavně, že si vybírá pouze "The best people"

Na portálu Novinky.cz Lubomír Koudelka nerozumí způsobu oznámení této informace.

Lubomí Koudelka: To byla hromada vyjednávání, co už Trump poslal pod kytky jediným tweetem. Tillerson by si měl oddechnout. Dělat pro takového v..a muselo být o nervy.

Další zase reagují ve smyslu, že pro Rusko to není dobrá zpráva. Na stejném portálu to uvádí Pavel Černý.

Pavel Černý: Mno, s Pompeem bude mít ruská administrativa zase o něco horší spaní…

© AP Photo/ Evan Vucci Trump uvedl podmínky zrušení cla na ocel a hliník

Jiní se Tillersona zastávají a všemožně mu vyznávají „podporu". Na našem webu nalezneme komentář Pavla Strakoše. Přidává se i Petr Jakubek.

Pavel Strakoš: Rex! Místo! Zůstaň!

Petr Jakubek: To zase bude blamáž. Odvede fantastickou práci. 😂 😂

Najdou se i tací, kterým je dění v USA úplně jedno a rádi by se dozvěděli více informací z ČR, stejně jako Naděžda Schmidtová na Novinkách.cz.

Naděžda Schmidtová: To je opravdu perlička dne.Koho zajímá ta Vaše pos…amerika, starejte se radši o to,jak je a bude u nás.

A jak jste na tom vy? Změní se v jednání USA něco?