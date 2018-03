Lavrov upozornil USA na „nejtěžší“ následky útoku na syrskou armádu

V pondělí zástupkyně USA v OSN Nikki Haleyová na zasedání Rady bezpečnosti uvedla, že Washington je připraven k novým akcím spojeným se Sýrií, „pokud je to třeba". Připomněla, že USA zasadily úder letecké základně Šajrát, protože RB OSN „nedokázala přijmout opatření."

Lavrov řekl, že mu po zveřejnění zpráv o použití sarinu v Chán-Šajchúnu zavolal tehdejší americký ministr zahraničních věcí Rex Tillerson a požádal o pomoc v přístupu k místu události, aby se tam mohli dostat odborníci. „Domluvili jsme se s Damaškem, že poskytne takový přístup. Když jsme o tom informovali Washington, [Američané] řekli „Díky, už není třeba" a ihned zaútočili na toto letiště," prohlásil Lavrov.

„Toto jsou informace, které jsme už několikrát sdělovali našim americkým partnerům jak přímo, tak i prostřednictvím médií, a které jsou zcela ignorovány. A proto pokud dojde k dalšímu útoku tohoto druhu, následky budou ty nejtěžší. Paní Haleyová by si měla uvědomit, že jedna věc je nezodpovědně používat mikrofon v Radě bezpečnosti OSN a druhá — když vojáci, jak ruští, tak i američtí, mají komunikační kanály a prostřednictvím těchto kanálů je jasně sděleno, co lze a co nelze. A americká koalice to velice dobře ví," řekl Lavrov novinářům.