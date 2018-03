10 omylů, které jsme si od dětství zvykli považovat za pravdu

1. Tekoucí písek dokáže zcela pohltit člověka nebo zvíře

Velice dobře to známe z filmů: dostat se do tekoucího písku je jistá smrt, jestliže vedle vás není obětavý přítel s dlouhým provázkem.

Ve skutečnosti je tekoucí písek směsí písku a vody. Protože hustota této směsi je větší než hustota vody, člověk, který se ocitne v písku přibližně po hrudník, bude plavat v takové poloze jako plovák. Lidé, uvěznění v tekoucím písku, si musí lehnout na záda, aby rozložili váhu, a prostě čekat, až odteče voda.

2. Кáva se nedělá z bobů, ale ze semen

Navzdory zakořeněnému názoru se káva nevyrábí z bobů, ale ze semen rostliny. Kávovník — to je druh věčně zelených rostlin, jehož jasně červené plody obsahují semena. Z nich se po dalším zpracování získávají kávová zrna, na něž jsme si všichni zvykli. Ve stutečnosti nemá káva s bobovitými rostlinami nic společného.

3. Vitamín C pomáhá bojovat proti nachlazení

Vědecké výzkumy ukazují, že lidé pravidelně užívající vitamín C trpí onemocněním z nachlazení stejně často jako ostatní a neexistují žádné důkazy vlivu vitamínu C na viry

Nachlazení — to je infekce vyvolaná viry a kromě očkování proti chřipkovému viru žádné léky k její prevenci zatím neexistují. Je možné pouze ulehčit průběh příznaků.

Jediné doporučení — to je klid a větší množství tekutin.

4. Tučňáci jsou monogamní a nacházejí si partnera na celý život

Ve skutečnosti jsou tučňáci pouze periodicky monogamní. Opravdu tráví s jedním a tímtéž partnerem den i noc, ale pouze v období rozmnožování, které trvá kolem 20-30 dnů, a asi 2 měsíce, kdy krmí svá mláďata a starají se o ně. Ostatní dobu se mohou vůbec nevidět a dokonce v zimě migrovat do úplně různých míst.

Zní to trochu smutně, ale ve skutečnosti tučňáci tráví většinu života osaměle.

5. Vyholování vlasů způsobuje jejich hustější růst

Navzdory rozšířenému omylu vyholování vlasů nemá žádný vliv na jejich následný růst, hustotu a sílu. Opakovaný růst vlasů je určován pouze vnitřními faktory jako jsou geny a hormony. Na základě čeho vznikl tento mýtus? Když vlasy začínají odrůstat, jejich konečky jsou ztupené a proto se zdají silnější, ale ve skutečnosti je to pouze iluze.

6. Мuži myslí na sex každých 7 vteřin

Existuje názor, že muži mají příliš často frivolní myšlenky, ale není to nic jiného než legenda. Podle výsledků výzkumů není žádný rozdíl mezi tím, kolik času stráví muž nebo žena myšlenkami na sex, a samozřejmě to nebývá každých 7 sekund. Bylo by zajímavé zjistit, jak autoři tohoto mýtu vůbec mohli dojít k takové statistice.

7. Nelze budit náměsíčné lidi

Ačkoliv se málokdo v životě setkává se somnambulismem, mnozí slyšeli mýtus o tom, že náměsíčné lidi nesmíme v žádném případě budit. Ve skutečnosti když je vzbudíme, samozřejmě budou překvapeni a v rozpacích, ale nic špatného se nestane. Mnohem více šancí, že se mohou například zranit, je v případě, že se budou procházet ve spánku.

8. Маrs je rudá planeta

Mars, který je často nazýván „rudou planetou" má ve své atmosféře velký obsah prachu z oxidů železa. Právě proto se barva planety na velkou vzdálenost může měnit od růžové až do hnědé. Ve skutečnosti je Mars spíše zlatohnědý.

9. Dudy pocházejí ze Skotska

Mnozí jsou přesvědčeni, že dudy jsou skotským nástrojem a tam také vznikly. Ve skutečnosti dudy stejně jako mnoho jiných hudebních nástrojů přišly do Evropy z Východu. Podle jedné z verzí se dudy dostaly do Skotska díky Vikingům.

10. Signál SOS se překládá jako „zachraňte naše duše"

Velmi rozšířen je mýtus o tom, že mezinárodní signál v nouzi — SOS — je zkratka anglické věty «save our souls» — spaste naše duše. Ve skutečnosti signál nemá s těmito slovy nic společného. Byl tak vytvořen prostě proto, že v Morseově abecedě je velmi jednoduché ho vysílat v případě