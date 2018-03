Merkelová 4:0 pro Evropu a Českou republiku

„Je to faktor zahnívání Evropy," právě tak hodnotí volbu kancléřky Merkelové ředitel Institutu globálních studií v Praze, profesor Oskar Krejčí v rozhovoru pro Sputnik.

: Je symbolem hrubých chyb, které Evropská unie dopustila v posledních letech. Mám na myslí velmi špatnou politiku vůči Řecku, velmi špatnou politiku vůči Ukrajině a v neposlední řadě je to pozvání migrantů. Její způsob, řekněme, řízení Evropskou unií je v zásadě nepřijatelný a je důvodem krize. Její opětovné zvolení do funkce kancléřky k nějaké modernizaci Evropské unie rozhodně nepřispěje.

Z jednoho průzkumu mezi veřejností Vyšehradské čtyřky vyplynulo, že Češi jako příštího kancléře by raději než Angelu Merkelovou viděli Martina Schulze. Máte pro to nějaké vysvětlení?

To musí být nějaký pofiderní průzkum, protože v Česku Martina Schulze v podstatě nikdo nezná. Možná jenom v sociální demokracii. Pokud by šlo o Martina Schulze, tak to je taková Merkelová v kalhotách. Politicky se příliš neliší, akorát hrubším vyjadřováním. Je to stejná koncepce Německo-Evropské unie.

Očekáváte nějaké změny ve vztazích mezi Českou republikou a Německem?

Bude se pokračovat v normálních vztazích. Samozřejmě bude důležité, jak se oba státy postaví k těmto stupňujícím se krizím, jako například k situaci s otravou britského agenta a jak se postaví k stupňování napětí kolem Sýrie.

Děkujeme za rozhovor.