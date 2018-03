V Japonsku nalezli největší poklad v dějinách země

„Je to největší nález mincí v Japonsku v hliněném džbánu. Je také největší i co do počtu objevených mincí," říká se ve zprávě muzea.

Poklad byl objeven ve vykopávkách XV. — XVI. století v městě Hasuda. Ve džbánu, jehož výška činí 70 cm a jež skoro vůbec nebyl poškozen, našli 260 tisíc měděných mincí. Předpokládá se, že při schovávání byly svázány provazem, který protáhli přes charakteristickou dírku ve středu každé mince.

Archeologové se domnívají, že poklad byl ukryt po XV. století s cílem zachování majetku v neklidné době.