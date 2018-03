Heterosexuálové neexistují, tvrdí nová studie

Poslední výzkum ukazuje, že heterosexuální osoby vůbec nemusí existovat. To může otřást heteronormativními hodnotami západní společnosti, tvrdí portál Uniland.

Výzkum Ritche Savin-Williamse z Cornellovy univerzity studoval reakci žen na sledování homosexuálních a heterosexuálních filmů pro dospělé a porovnával je s pohlavní orientací, kterou ženy uváděly. Závěry, které byly uveřejněny v časopise Journal of Personality and Social Psychology, ukazují, že tělo na oba typy filmů reagovalo pozitivně, píše portál

Výzkum spočíval v tom, že Savin-Williams zaznamenával rozšiřování zorniček během sledování pornografie. „Nemůžete kontrolovat, jak se vám rozšiřují oči," říká.

Výzkum podle něj dokazuje, že sexualita není o přísné dichotomii mezi gayem a heterosexuálem . „Muži se dostali do takové kulturní pasti, že i v případě, že je sexuálně přitahují jiní muži, tak to nikdy neřeknou," upozorňuje výzkumník. Vědec doufá, že tímto výzkumem změní panující předsudky o lidské sexualitě, které podle něj vedou k nerovnosti mezi pohlavími.

„Podle mě to uvolňuje hranice. Myslím, že to probíhá u obou pohlaví. Je to asi dobrá věc, protože děti budou vyrůstat v rozmanitějším prostředí, budou mít víc možností. Takže nebudou mít pocit, že musí zapadnout za každou cenu," říká Savin-Williams.