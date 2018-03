Ukřižovaný „stormtrooper“ pověšený v kostele vzbudil rozruch mezi věřícími

Ukřižovaný stormtrooper, který má symbolizovat boj proti „temné straně síly“, byl pověšen v kostele v rámci probíhající výstavy. Po debatě s věřícími instalace byla přesunuta do zadní části kostela, píše portál Daily Mail.

Stormtrooper přibitý na kříži je vystaven v historickém kostele Sv. Štěpána v londýnském Walbrooku v rámci výstavy Stanice kříže. Autorem kontroverzního díla je Ryan Callanan. Pobouření věřících nad touto instalací musel nakonec řešit kněz, píše Daily Mail.

Po třicetiminutové debatě se rozhodlo, že socha ukřižovaného vojáka Galaktického impéria bude přesunuta do zadní části kostela. Organizátor výstavy Ben Moore říká, že některým se socha nelíbila kvůli tomu, že je stormtrooper negativní postava.

„Rád se na to ale dívám jako na Novou naději, jako je nová epizoda Hvězdných válek, kde John Boyega povstane proti temné straně a bojuje za něco dobrého," říká Moore.

​Výstava se snaží získat peníze na pátrání po zmizelém bratrovi Bena Moorea. „Nechtěl jsem nikoho urazit, pouze jsem chtěl zvýšit povědomí o mém ztraceném bratrovi, kterého jsem neviděl od roku 2003.

Francis McKennan, jeden z návštěvníků kostela uvedl, že postava z Hvězdných válek mu přijde trochu zvláštní, ale nevidí důvod pro její odstranění. Další věřící je jiného názoru. „Je to trochu hloupé, proč to vystavovat v kostele? Vůči křesťanům je to urážlivé," řekl.

Reverend Evens se sochy zastal. „Ukřižovaný stormtrooper ve mně budí stejné otázky, které si klade C. S. Lewis ve své scifi trilogii: Pokud na dalších planetách existuji jiné rasy, přišel by k nim Ježíš, aby zemřel za jejich spasení?" vysvětluje svůj postoj reverend. Lewis ve své Kosmické trilogii říká, že ano. Toto dílo nás může vést ke stejnému závěru, tvrdí Evens.

Výstava se koná v 500 let starém kostele Svatého Štěpána, který přežil německé bombardování Londýna.