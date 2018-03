Ukrajinská nevěsta překvapila Číňana odmítnutím peněz i bytu

Příbuzní obyvatele čínské provincie Šan-si byli překvapeni, že rodiče jeho ukrajinské nevěsty za ni nežádali výkupné. Uvádí to South China Morning Post.

Obchodní agent Che a tlumočnice Inesa, která se přestěhovala z Ukrajiny do Číny před čtyřmi lety, uzavřeli manželství v rodném městě ženicha. „Synova svatba byla velmi prostá, připravovali jsme se pouze týden," řekl otec Che. „Příbuzní říkají, že nikdy neviděli ženicha, kterého by to přišlo tak levně."

Navzdory místnímu zvyku příbuzní Che nemuseli platit za nevěstu. „Dívčina rodina nežádala výkupné ani to, abychom jim koupili byt nebo automobil," tvrdí ženichův otec.

Novomanželé chtějí otevřít v Šan-si vlastní podnik a za dva roky navštívit Ukrajinu a uspořádat svatbu podruhé.

Vykoupení nevěsty je stará tradice, která se zachovala v některých zemích Asie, Afriky, Blízkého východu a Oceánie. V Číně příbuzní nevěsty zpravidla žádají za souhlas k sňatku 200 tisíc juanů a byt. V Rusku, na Ukrajině a v mnoha zemích Evropy byl rozšířen opačný zvyk: rodina ženicha očekávala, že nevěsta bude mít věno.