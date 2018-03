Egyptská studentka zemřela po „rasově motivovaném“ útoku skupiny žen ve Velké Británii

Podle informací Evening Standard, 20. února Moustafa byla napadena hned po tom, jak nastoupila do autobusu v okolí obchodního domu Victoria Centre. Dívku sledovala skupina žen, které jí následně vyhrožovaly a zaútočily na ni.

© AFP 2018/ Kenzo Tribouillard Dva migranti se šavlí a mačetou skalpovali návštěvníka restaurace v Paříži

Studentku odvezli do nemocnice Queen's Medical Centre. Byla uvedena do umělého kómatu a následně převezena do nemocnice Nottingham City Hospital, kde zemřela. Policie nyní hledá svědky.

Matka Mariam tvrdí, že dívka se stala obětí rasově motivovaného trestného činu. Obvinila vládu z toho, že předtím nereagovala na oficiální stížnosti, které podávali měsíce před smrtí dívky.

„Před čtyřmi měsíci, dvě z těch 10 žen ohrožovaly moji dceru na ulici bez jakého zvláštního důvodu. Obrátily jsme se na policii a podaly stížnost, ale nic se nestalo," řekla.

Obhájce Emad Abou Hussein prohlásil, že Moustafa nebyla řádně vyšetřena, když byla přijata do nemocnice. Teď musí proběhnout posmrtné vyšetření.