Trump: vypadá to, že Rusko je za otrávením Skripala

„Rozhodně to vypadá, že za tím jsou Rusové. Je to něco, co by se nikdy nemělo stát a my to bereme velmi vážně stejně jako mnoho dalších, podle mého soudu," řekl Trump reportérům v Oválné pracovně Bílého domu ve čtvrtek.

Ruská oficiální místa předtím odmítla všechna obvinění ze strany Londýna, že Moskva je nějakým způsobem zapojena do tohoto incidentu. Podle ruského ministra zahraničních věcí Lavrova je Moskva připravena spolupracovat na vyšetřování.

Nehledě na to ale britský ministr zahraničních věcí odmítl poslat vzorky chemické látky, která byla údajně použita pro otravu Skripala.