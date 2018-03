5 věcí, které musíte vědět o nervové látce Novičok, údajně použité pro otrávení Skripala

Vyráběly se v SSSR

Nervové látky známé jako Novičok („nováček") byly vyvinuty v Sovětském svazu v 70. a 80. letech. Jedna z nejsmrtelnějších nervových látek byla vyrobena v rámci programu Foliant, účelem kterého bylo zpracování nové generace smrtelných látek.

Zkušební místa

© Sputnik/ Natalia Seliverstova Velká Británie odmítá spolupráci s RF ve věci Skripala – Ministerstvo zahraničí Ruska

Podle New York Times , Rusko používalo „jednu z bývalých sovětských republik pro testování chemických zbraní, aby tam provádělo své výzkumy a testovalo nově vyrobené látky Novičok". V letech 1999 až 2002 byl závod Nukus v Uzbekistánu po zhroucení Sovětského svazu zrušen a dekontaminován s pomocí Spojených států. Uzbekistán se rozhodl vzdát zbraní hromadného ničení.

Zástupce médií citoval pracovníka chemického výzkumného ústavu Vila Mirzajanova, který uvedl, že továrna Nukus byla speciálně postavena v roce 1986 pro zkoušení „binární zbraně Novičok určené k tomu, aby se vyhnula odhalení mezinárodními inspektory".

Formy

Vil Mirzajanov byl první, kdo popsal smrtelnou nervovou látku ve zprávě, která zkoumala Rusko, chemické zbraně a odzbrojení. Zatímco někteří „nováčci" mohou být v podobě tekutiny, jiní mohou být v pevné formě; Novičok může být rozptýlen v ultra jemném prášku, skoro jako plyn nebo pára.

Některé z nervových látek mají binární podobu, jsou vyrobeny ze dvou složek a nabývají své účinnosti pouze při smíchání v poslední minutě před detonací. Nervová činidla mohou být údajně dodávána různými způsoby, včetně dělostřeleckých nábojů, bomb, raket a rozstřikovacích zařízení.

Toxicita

Na rozdíl od Novička, chemické zbraně, jako jsou VX, sarin a soman, se smíchávají během výrobního procesu, což je od samého počátku nebezpečné. Přestože, podle Mirzajanova, je Novičok pětkrát až sedmkrát toxičtější než plyn VX, který se projevuje rychle, Novičok potřebuje od 30 sekund do dvou minut. Mohlo by to ovšem trvat déle pokud jde o prášek.

Účinky

„Novičok" údajně má stejný účinek na osobu jako ostatní nervové látky — způsobuje trvalé poškození nervů a selhání hlavních tělesných funkcí. Novičok může také způsobit křeče, ztrátu vědomí a kóma; zpomalení srdce a smrt udušením.