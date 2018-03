V Lotyšsku nalezli nový způsob, jak vydělat na Rusku

Informuje o tom Sputnik Latvia s odkazem na dceřinou společnost Lotyšských železničních drah LDz Loģistika.

Po ztrátě důležitého objemu dopravy nákladů z Ruska do Evropy, Lotyšsko usiluje o rozvoj nákladové dopravy obraceným směrem. Podle údajů společnosti během letošního roku do lotyšských přístavů dorazily již dvě lodi z Jižní Afriky. Jedna z nich převážela 60 tisíc tun manganové rudy, která poté směrovala do Ruska. Celkově podle výhledů podniku za celý rok Lotyšsko dokáže transportovat do Ruska přibližně 450 tun manganové rudy.

Jak oznámili ve společnosti, tohle je příznak vzniku nové tendence v dopravním podniku sektoru státu.

Ovšem představitel vedení LDZ Loģistika Gundars Ābols přiznal, že objemy nákladů ve směru ze západu na východ, jsou menší než objemy opačným směrem.

„Nicméně můžeme sledovat vytváření tranzitní cesty ve směru západ-východ a tento vývoj znamená diverzifikaci nákladů a snížení závislosti na transportování energetických zásob," sdělil představitel vlády Ābols.

Dříve ministr dopravy Lotyšska Uldis Augulis oznámil, že Rusko zůstává největším partnerem země v oblasti nákladní dopravy.